Innere Sicherheit : Polizei in Mecklenburg-Vorpommern bekommt Ombudsmann

Die Landespolizei bekommt einen unabhängigen Ansprechpartner für Beschwerden über Missstände und für Mitteilungen über mögliche Verfehlungen von Kollegen. Dieser Ombudsmann soll beim Bürgerbeauftragten Mathias Crone angesiedelt sein, wie Politiker von SPD und CDU am Montag in Schwerin ankündigten. Dafür soll dort eine zusätzliche Stelle geschaffen werden.

Avatar_prignitzer von dpa

09. März 2020, 15:54 Uhr

Dem Landtag liegt an diesem Mittwoch eine entsprechende Entschließung vor, die mit dem neuen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) beschlossen werden soll. Das SOG sieht erheblich erweiterte Befugnisse für die Ermittler vor. Kernstücke sind die Onlinedurchsuchung und die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, die beim Verdacht auf schwere geplante Straftaten eingesetzt werden könnten. Bei beiden wird heimlich Überwachungssoftware auf Computer, Smartphone oder Tablet installiert, um Festplatteninhalte zu prüfen und Kommunikation zu überwachen. Teilweise soll das auch bei Personen aus dem Umfeld von Verdächtigen erlaubt werden. Ein Richter soll zustimmen müssen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger verteidigte den SOG-Entwurf. Es sei eines der liberalsten entsprechenden Gesetze in Deutschland, sagte er. Während die Polizei zum Beispiel in Bayern weitreichende Befugnisse schon bei drohender Gefahr habe, müssten in Mecklenburg-Vorpommern Tatsachen vorliegen, die eine Gefahr nahelegen.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller kritisierte in der «Ostsee-Zeitung» (Montag), der Gesetzentwurf sei für Anwender extrem schwer lesbar. Außerdem greife er in einer Weise in Bürgerrechte ein, die nicht sinnvoll sei. Als Beispiel nannte er die Onlinedurchsuchung.