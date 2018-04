Kriminalität : Polizei rät: Augen auf beim Autokauf

Für einen Autokäufer aus Nordwestmecklenburg hat sich ein vermeintliches Schnäppchen als totaler Reinfall entpuppt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann im Internet das Angebot entdeckt und war nach Köln gefahren, um das Auto zu erwerben. Nach Abschluss des Kaufvertrags habe der 54-Jährige dem Verkäufer «mehrere zehntausend Euro» in bar ausgehändigt, sei dann mit dem Wagen nach Hause gefahren, um ihn wenig später bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle in Grevesmühlen anzumelden.

04. April 2018, 16:06 Uhr

Einer Mitarbeiterin dort sei aber aufgefallen, dass die Kraftfahrzeugpapiere gefälscht waren. Daraufhin habe sie die Polizei verständigt. Die Ermittlungen ergaben, dass das als Gebrauchtwagen angebotene Auto zuvor in Frankreich gestohlen worden war. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Betruges ein und stellte das Auto sicher. «Besonders bitter für derart betrogene Autokäufer ist, dass sich die Betrüger mit ihrem Bargeld aus dem Staub gemacht und sie keinen Anspruch auf den Wagen haben», lautete das Resümee der Polizei. Sie riet, beim Autokauf immer sämtliche Dokumente sorgfältig zu prüfen.