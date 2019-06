Landtag : Polizei-Skandal: Innenausschuss-Sondersitzung verlangt

Im Polizei-Skandal wächst der Druck auf Innenminister Lorenz Caffier (CDU), rasch und transparent für Aufklärung zu sorgen. Die AfD-Landtagsfraktion verlangte am Montag eine Sondersitzung des Innenausschusses in der parlamentarischen Sommerpause und forderte die Vorlage von Akten. Kurz vor den Ferien seien noch sehr viele Fragen zum SEK-Skandal offen, sagte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer. Der Ausschuss sei der zentrale Ort parlamentarischer Kontrolle. Die ebenfalls oppositionelle Linksfraktion will das Thema am Mittwoch mit einem Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung des Parlamentes heben.

von dpa

17. Juni 2019, 14:49 Uhr

Vier teils ehemalige, teils noch aktive Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren am vergangenen Mittwoch festgenommen worden. Zwei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Drei sollen dienstliche Munition beiseitegeschafft und dem Vierten mit Kontakten zur extremen «Prepper»-Szene gegeben haben.