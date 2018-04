Tiere : Polizei sperrt Autobahn wegen Nandus

Wegen mehrere Nandus an der Autobahn hat die Polizei am Donnerstagnachmittag die A20 bei Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) in Richtung Rostock sperren müssen. Die großen Vögel hatten einen Zaun umgangen und hätten auf die Fahrbahn laufen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizisten öffneten den Wildzaun, um die exotischen Vögel zurück aufs Feld zu treiben. Fliegen können die straußenähnlichen Vögel nicht.

von dpa

06. April 2018, 14:32 Uhr

In Nordwestmecklenburg lebten im vergangenen Herbst 244 Nandus in freier Wildbahn. Die Ergebnisse der Frühjahrszählung stehen nach Angaben des Agrar- und Umweltministeriums noch aus. Das weitere Wachstum der Nandu-Population soll verhindert werden. Der Bestand geht auf wenige Vögel zurück, die 1999 aus einem Gehege in Groß Grönau in Schleswig-Holstein entlaufen waren.