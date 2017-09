Kriminalität : Polizei stellt gestohlene Bootsmotoren sicher

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am ehemaligen Autobahn-Grenzübergang Frankfurt (Oder) gestohlene Bootsmotoren sichergestellt. Die Beamten nahmen einen 29-jährigen Mann aus Litauen fest, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die deutsch-polnische Streife hatte am Mittwoch ein Auto mit litauischen Kennzeichen kontrolliert. Im Kofferraum fanden die Polizisten sechs Bootsmotoren. Ermittlungen ergaben, dass diese am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen worden waren. Die Motoren wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen haben die polnischen Behörden übernommen.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 18:21 Uhr