Kriminalität : Polizei stellt rund 150 Kreuze sicher: Staatsschutz

Die Polizei hat am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern rund 150 illegal aufgestellte schwarze Holzkreuze sichergestellt. Weil dabei auch fremdenfeindliche Losungen festgestellt wurden, ist wegen Verdachts der Volksverhetzung der Staatsschutz eingeschaltet worden, wie Polizeisprecher am Sonntag in Rostock und Neubrandenburg sagten.

von dpa

14. Juli 2019, 09:29 Uhr

Die Kreuze standen vorwiegend an Straßen und Ortseingängen, unter anderem an mehreren Orten auf der Insel Usedom, in Anklam und Strasburg in Vorpommern sowie in Güstrow und in der Region Grevesmühlen. Allein 30 Kreuze seien zudem in der Region Postlow bei Anklam und etliche in Sanitz bei Rostock aufgetaucht. Im Nordosten kommt es - wie auch in anderen Bundesländern - seit 2014 meist um den 13. Juli herum so solchen Aktionen, die der Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Szene zuordnet. In den Vorjahren waren landesweit Hunderte solcher Kreuze geborgen worden. In der Nacht zu Freitag hatte es ähnliche Fälle auch in Neubrandenburg gegeben.