Fußball : Polizei warnt Fans: Keine Flaschen und Pyrotechnik im Zug

Die Bundespolizei hat vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr) in der 3. Fußball-Liga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Halleschen FC eine Warnmeldung herausgegeben. Aus Sicherheitsgründen sei den Fans in den an- und abgehenden Zügen auf den Strecken vom Halle (Saale) nach Rostock und zurück die Mitnahme von Glasflaschen, Getränkedosen, und pyrotechnischen Gegenständen verboten, hieß es.

von dpa

02. Mai 2018, 09:24 Uhr

Das Verbot gilt laut Bundespolizei für den Zeitraum von Samstag, 5.00 Uhr, bis Sonntag, 1.00 Uhr. Es betrifft die Züge und die Bahnanlagen auf den Strecken Halle - Berlin - Rostock (Hin- und Rückfahrt) für Züge in der Hinreise mit den Zugnummern: RE 50606 (Halle /Saale - Berlin Hbf. tief), RE 4354 (Berlin Hbf. tief - Rostock) sowie für die Züge bei der Rückreise mit den Zugnummern: RE 4365 (Rostock - Berlin Hbf. tief), RE 56985 (Berlin Hbf. tief - Lutherstadt Wittenberg), S 8 (Lutherstadt Wittenberg - Halle/Saale).