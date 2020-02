Kriminalität : Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern, die unter einem Vorwand versuchen, in Wohnungen zu gelangen. So klingelten in Stralsund drei Männer in schwarzer Arbeitskleidung in einem Mehrfamilienhaus bei einer 63-jährigen Frau, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sie stellten sich als Mitarbeiter einer Firma vor, die Rauchmelder austauschen sollte. Die Frau wurde stutzig und kontaktierte ihren Vermieter. Der erklärte, keine Firma beauftragt zu haben. Die Männer hätten es daraufhin an mindestens einer weiteren Wohnungstür versucht.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Februar 2020, 13:44 Uhr

Doe Polizei mahnte, nur Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man selbst bestellt habe oder die die Hausverwaltung angekündigt habe. Im Zweifel sollte man den Vermieter anrufen und den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten lassen.