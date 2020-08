Kriminalität : Polizei warnt vor Führerscheinverkauf via Internet

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt vor einem betrügerischen Verkauf von Führerscheinen via Internet. Das Ganze sei Betrug, denn ein «Fake-Führerschein» sei kein amtlich ausgestelltes Dokument, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Das habe die kriminalpolizeiliche Überprüfung ergeben. Die Sprecherin warnte davor, Geld an den Anbieter zu überweisen.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 14:24 Uhr