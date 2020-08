In der Corona-Zeit sind in einigen Kriminaldelikten Rückgänge zu verzeichnen. Fahrraddiebstähle gehören dazu - in den ersten sechs Monaten verschwanden im Nordosten weniger Fahrräder als im Vorjahreszeitraum.

Avatar_prignitzer von dpa

01. August 2020, 09:32 Uhr