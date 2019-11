Notfälle : Polizeieinsatz an der Peene: Suche nach Angler in Demmin

Avatar_prignitzer von dpa

12. November 2019, 10:58 Uhr

Polizei- und Rettungskräfte suchen an der Peene in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) nach einem Angler. Sie vermuten, dass der Mann am Dienstagmorgen in den Fluss gestürzt ist. Nach Angaben der Polizei hat ein anderer Angler den Mann und seinen Hund gesehen. Später sei ihm das Verhalten des Hundes verdächtig vorgekommen, weil das Tier immer an die gleiche Stelle an der Peene lief und auffällig bellte. Der Mann sei seitdem nicht mehr zu sehen gewesen. Den Angaben zufolge sind Beamte der Polizei und der Wasserschutzpolizei, ein Polizeihubschrauber und Suchhunde der Rettungshundestaffel im Einsatz. Mit dem Ordnungsamt werde geprüft, wer der Hundehalter ist.