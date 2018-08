Polizei : Polizeipräsident Laum scheidet aus: Trotzdem positive Bilanz

von dpa

19. August 2018, 08:40 Uhr

Nach 27 Jahren im Polizeidienst Mecklenburg-Vorpommerns, davon sieben an der Spitze des Polizeipräsidiums Rostock, geht Thomas Laum in den Ruhestand. Auch wenn aktuell die Personaldecke extrem dünn ist und es in Teilen der Bevölkerung um das Sicherheitsempfinden nicht gut bestellt ist, zieht Laum eine positive Bilanz. Der Unterschied in der Polizeiarbeit zwischen 1991 und heute sei ein Quantensprung, betonte er. Das mache sich auch in der Statistik bemerkbar: 1991 starben 624 Menschen auf den Straßen, 2017 rund 80. Die Verbrechens-Aufklärungsrate liege heute bei über 60 Prozent, damals bei unter 30 Prozent.