Prozesse : Polizist mit Messer attackiert: Sicherungsverfahren beginnt

Sechs Monate nach einem Messerangriff auf einen Polizisten in Neubrandenburg muss sich der mutmaßliche Täter einem Sicherungsverfahren am Landgericht Neubrandenburg stellen. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, beginnt das von der Staatsanwaltschaft beantragte Verfahren an diesem Montag. Dabei gehe es darum, ob der 23-Jährige wegen der von ihm ausgehenden Gefahr für die Allgemeinheit auf Dauer in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen ist. Dem Beschuldigten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Juli 2020, 12:50 Uhr