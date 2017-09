Notfälle : Polizisten retten Frau aus Schilfgürtel

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:37 Uhr

Polizisten haben am Kleinen Dambecker See eine in Not geratene 53-Jährige aus einem Schilfgürtel gerettet. Ein Spaziergänger hatte am Donnerstagabend Hilferufe vernommen und den Notruf gewählt, wie die Rostocker Polizei mitteilte. Auch Feuerwehrleute suchten nach der Frau. 25 Einsatzkräften gelang es zunächst nicht, ihren genauen Aufenthaltsort zu lokalisieren. Schließlich wurde die 53-Jährige gefunden - und mit starker Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sie in Not geraten war und wie lange sie sich schon in dem Schilfgürtel befunden hatte, konnte sie zunächst nicht sagen.