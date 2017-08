Kriminalität : Polizisten retten verwahrloste Hunde aus Wohnung in Wismar

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Polizeibeamte haben in Wismar zwei verwahrloste Mischlingshunde aus der Wohnung ihres Halters in einem Mehrfamilienhaus geholt. Das Jaulen der Tiere sei draußen zu hören gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen des Verhaltens des 33-jährigen Wohnungsinhabers musste den Angaben zufolge ein zweiter Streifenwagen zur Unterstützung geholt werden. Nur durch «kommunikatives Geschick» sei es den Polizisten gelungen, in die Wohnung zu kommen. Sie fanden die Lage für die Hunde unzumutbar und veranlassten deren Rettung durch eine Amtstierärztin und Feuerwehrleute. Die Vierbeiner kamen in ein Tierheim. Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Zudem fanden die Beamten bei ihm drogenähnliche Stoffe.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:47 Uhr