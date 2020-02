Museen : «Pommerscher van Gogh» zurück in Greifswald

Avatar_prignitzer von dpa

25. Februar 2020, 17:57 Uhr

Der «pommersche van Gogh» ist seit Dienstag wieder im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen. Das Ölgemälde «Allee bei Arles» des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890) war in den vergangenen vier Monaten an das Städel Museum in Frankfurt/Main ausgeliehen, wie eine Sprecherin des Pommerschen Landesmuseums mitteilte. Die dortige Ausstellung «Making van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe» sahen mehr als 500 000 Besucher. In Greifswald hing an Stelle des van Goghs ein Gemälde des deutschen Expressionisten Max Pechstein (1881-1955).