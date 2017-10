Hochschulen : Positive Bilanz der Fachhochschule des Mittelstands

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 12:31 Uhr

Fünf Jahre nach ihrer Gründung hat die Rostocker Niederlassung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) eine positive Bilanz gezogen. Derzeit seien gut 300 Studenten eingeschrieben, sagte Silke Pfeiffer, wissenschaftliche Leiterin in der Hansestadt, am Donnerstag zur Immatrikulationsfeier für 120 neue Studenten. In den vergangenen fünf Jahren hätten rund 500 junge Menschen in Rostock ein zwei- beziehungsweise dreijähriges Studium absolviert. Mögliche Studiengänge in Rostock sind Soziale Arbeit und Management, Psychologie, Sozialpädagogik und Management sowie Heil- und Inklusionspädagogik. Deutschlandweit hat die FHM neun Standorte, unter anderem auch in Schwerin.

FHM Rostock