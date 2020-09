Tarife : Postzusteller im Warnstreik: 280 000 Briefe bleiben liegen

Knapp zwei Wochen vor Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Deutschen Post AG haben am Donnerstag Post-Mitarbeiter auch in Mecklenburg-Vorpommern ihren Lohnforderungen mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck verliehen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte, sind an dem ganztägigen Warnstreik im Nordosten etwa 120 Postzusteller beteiligt. Betroffen seien im Land die Bereiche Ludwigslust und Waren sowie Stadtteile von Rostock und Schwerin. Verdi zufolge werden damit am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern etwa 4000 Pakete und 280 000 Briefe nicht zugestellt.

10. September 2020, 10:02 Uhr