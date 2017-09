Brände : Power Bank löst Feuerwehreinsatz in Reha-Klinik aus

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 10:09 Uhr

Ein Handy-Ladegerät hat einen Feuerwehreinsatz in einer Reha-Klinik in Göhren auf Rügen verursacht. Brandgeruch und Rauch schreckten Mitarbeiter und Patienten in der Nacht zu Sonntag auf, wie die Polizei mitteilte. In einem Zimmer fanden die Einsatzkräfte demnach ein schmorendes akkubetriebenes Ladegerät, eine sogenannte Power Bank. Rauch und Brandgeruch hätten sich über Lüftungsschächte im Gebäude verbreitet. Teile der Klinik wurden der Polizei zufolge evakuiert und gründlich gelüftet. Anschließend hätten alle Patienten in ihre Zimmer zurückkehren kommen.

Mitteilung der Polizei