Agrar : Praxistests beim Berufswettbewerb der Landjugend

Beim Bundesfinale im Berufswettbewerb der Landjugend in Mecklenburg-Vorpommern steht am Mittwoch der spannendste Tag bevor. An vier Orten geht es um die praktischen Wettbewerbe in den fünf Berufssparten. Insgesamt sind 119 junge Leute - Auszubildende und Mitarbeiter in der Fortbildung - am Start. Im Gut Dummerstorf bei Rostock stehen die Land- und die Tierwirte im Wettbewerb.