Technik : Preis der Technologiezentren: Inno Award 2019

04. März 2019, 02:45 Uhr

Der Startschuss für den Innovationswettbewerb Inno Award 2019 wird heute in Warnemünde gegeben. Der mit insgesamt 18 000 Euro dotierte Preis wird vom Verbund der fünf Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern ausgelobt. Seit 2013 wird der Inno Award für besondere wissenschaftliche und unternehmerische Leistungen vergeben. Die Stifter wollen damit die Gründungslandschaft im Nordosten stärken und über die Landesgrenzen hinaus publik machen. Die Technologiezentren liegen in Greifswald, Schwerin/Wismar, Warnemünde sowie Roggentin und Bentwisch im Rostocker Umland.