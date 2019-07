Unternehmen : Preise für Firmen aus Schwerin, Lübz und Neubrandenburg

Drei Firmen aus Schwerin, Neubrandenburg und Lübz sind als «Unternehmen des Jahres» für Mecklenburg-Vorpommern geehrt worden. «Alle Preisträger stehen für die Vielfalt der heimischen Wirtschaft», erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) bei der Auszeichnung. «Unternehmer 2019» wurde Steffen Himstedt als Geschäftsführer der Trebing & Himstedt Prozessautomation GmbH & Co. KG Schwerin. Bei «Firmenentwicklung» sowie «Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit» gewannen der Lübzer Metall- und Kunststoffbauer H. O. Schlüter GmbH sowie die Neubrandenburger Heizungs- und Klimatechnikfirma Owe Gluth GmbH.

von dpa

04. Juli 2019, 17:11 Uhr

Der Preis ist mit je 5000 Euro dotiert, soll innovative Ideen bekannter machen und wird vom Schweriner Wirtschaftsministerium und den drei IHK im Nordosten vergeben.

Die Schweriner beschäftigen sich mit Digitalisierung von Produktionsprozessen. Kunden sind namhafte Unternehmen. Sie haben 45 Mitarbeiter, eine Außenstelle in Stuttgart, und sorgen dafür, dass sogenannte smarte Fabriken mit modernsten IT-Lösungen laufen. Dazu zählen auch Fahrstuhl- und Sportwagenhersteller. Himstedt stehe für familienbewusste Personalpolitik, um Fachkräfte zu sichern, und engagiere sich besonders in Initiativen und Gesellschaft, erklärte Glawe.

Die H. O. Schlüter GmbH wurde 1957 in Schleswig-Holstein gegründet, kam 1991 nach Lübz und hat nun 220 Mitarbeiter. Sie hat sich auf Fenster, Türen und Fassadenelemente spezialisiert und ihr Geschäftsfeld mit innovativen Ideen ständig ausgebaut.

Der von Owe Gluth gegründete Heizungs- und Klimatechnikbetrieb biete besondere Einstiegs- und Aufstiegschancen. Um sich mit Gebäudetechnik und Energiedienstleistung zu befassen, können Schüler Praktika machen, Lehrlinge bekommen Zuschuss zu Fahrten zu Berufsschulen und Unterbringung sowie ein Tablet zur Ausbildung. Zudem biete die Firma rund 45 Mitarbeitern hochwertige Arbeitsausstattung und engagiere sich gesellschaftlich, wie beim Dreikönigshospiz.

Das Land brauche solche kreativen Unternehmen und mehr marktfähige, innovative Produkte und Geschäftsideen, erklärte Glawe. Für die Auszeichnungen, es gab noch zwei Sonderpreise, hatte es 136 Kandidaten gegeben.