Musik : Preisträger-Projekt der Festspiele MV geht zu Ende

Mit einem Doppelkonzert in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) geht heute das «Preisträger-Projekt» der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu Ende. Die knapp einwöchige, von Schlagzeuger Alexej Gerassimez als «Preisträger in Residence» konzipierte Reihe bietet Musik in höchst ungewöhnlichen Besetzungen. Auf dem Programm stehen zum Abschluss unter anderem eine Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug sowie Stücke für Streicher, Marimba und Vibraphon. Für die Konzerte hatte Gerassimez andere einst beim Nachwuchswettbewerb «Junge Elite» ausgezeichnete Musiker eingeladen. Er prägt als «Preisträger in Residence» in diesem Jahr das Programm des Klassikfestivals im Nordosten. Er bestreitet insgesamt 24 Konzerte, unter anderem an so außergewöhnlichen Orten wie in Werkhallen oder einem Fliegerhorst.

Festspielsommer 2017

Alexej Gerassimez

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 02:15 Uhr