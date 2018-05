Film : Preisverleihung beim Filmfest in Schwerin

von dpa

05. Mai 2018, 09:26 Uhr

Beim 28. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern werden am heutigen Samstag (19.00 Uhr) im Schweriner Filmtheater «Capitol» die Preisträger gekürt. Um den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis «Fliegender Ochse» konkurrieren zehn aktuelle deutschsprachige Spielfilme. Dabei erlebte die deutsch-türkische Co-Produktion «Die Flucht», die ebenso wie das zur Festivaleröffnung gezeigte deutsch-österreichische Drama «Styx» die Flüchtlingsfrage thematisiert, in Schwerin ihre Deutschlandpremiere. Ebenfalls 10 Produktionen stehen im Dokumentarfilm-Wettbewerb, 20 im Kurzfilm- und 7 im Kinder- und Jugendfilmwettbewerb «Leo». Der Schauspieler Henry Hübchen soll bei der Abschlussgala am Samstag mit dem Ehrenpreis des Festivals, «Goldener Ochse», gewürdigt werden.