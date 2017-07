Festspiele : Premiere bei den Vineta-Festspielen mit Heiratsantrag

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Vor rund 850 begeisterten Zuschauern sind die 21. Vineta-Festspiele auf der Ostseebühne in Zinnowitz (Insel Usedom) gestartet. Das Publikum erklatschte sich zwei Zugaben. Außerdem sorgte ein Heiratsantrag eines langjährigen Vineta-Fans für Emotionen. Zu Beginn des zweiten Teils machte der Straußberger René Kaminski (51) seiner Freundin Nadine Sadetzky auf der Bühne Antrag. Ihr «Ja» ging bereits im Beifall der Zuschauer unter.

In dem mit Musik, Tanz und Pyrotechnik angereicherten Stück «Das Vermächtnis der Wasserfrauen» thematisiert das Vineta-Team um Intendant Wolfgang Bordel auch in diesem Jahr aktuelle Fragestellungen: Im Jahr der Bundestagswahl wählt auch Vineta. Das Stück arbeitet sich an der Frage ab, was Wahlversprechen bedeuten und was Gerechtigkeit ist. Nur wenn sich drei Gerechte finden lassen, könne der Untergang der Stadt verhindert werden.

An der fantastischen Geschichte wirken insgesamt 34 Darsteller mit. Für Unterhaltung sorgt die Musik mit geheimnisvollen, romantischen und witzigen Liedern. Außerdem ist das Stück wieder mit Pyrotechnik und mitreißenden Tänzen in Szene gesetzt worden. Zu sehen sind die Vorstellungen bis Anfang September insgesamt 33 Mal. In den vergangenen Jahren kamen immer knapp 20 000 Besucher zu den Vineta-Festspielen.

