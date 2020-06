Gesundheit : Priester coronainfiziert: Pfingsten Gottesdienste gefeiert

Ein katholischer Priester ist in Vorpommern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zu Pfingsten hat er noch Gottesdienste gefeiert. Jetzt wurden weitere Infizierte ermittelt.

06. Juni 2020, 08:56 Uhr

Nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern mit einem positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Priester sind bis Freitagabend weitere Infizierte ermittelt worden. Sechs weitere Menschen wurden am Freitag nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der mit den Gottesdiensten in Zusammenhang stehenden bekannten Infektionen stieg somit auf acht.

Der katholische Priester hatte am vergangenen Samstag und Sonntag Gottesdienste mit insgesamt mehr als 100 Gläubigen in Stralsund, Demmin und Grimmen gefeiert, wie das Erzbistum Berlin mitteilte, zu dem die Katholische Kirche in Vorpommern gehört. Am Dienstag wurde der Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Auch ein ehrenamtlicher Kirchenmitarbeiter aus Stralsund wurde den Angaben zufolge infiziert, der bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes geholfen hatte.

Die Gesundheitsämter der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald suchen Kontaktpersonen, etwa anhand der Listen, in die sich Gottesdienstbesucher eintragen. Für mehrere enge Kontaktpersonen des Priesters wurden bereits Quarantäne-Maßnahmen verhängt. Insgesamt wurden den Angaben zufolge rund 130 Abstrichen gemacht.

Die betroffene Pfarrei St. Bernhard hat laut ihrer Internetseite bis zum 12. Juni alle Gottesdienste in Stralsund, Demmin und auf Rügen abgesagt. Sie bittet Teilnehmer der Pfingstgottesdienste, sich bei den zuständigen Gesundheitsämtern zu melden.