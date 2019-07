Schifffahrt : Programm für 29. Hanse Sail wird vorgestellt

Rostock wird in wenigen Wochen wieder zum Mekka für Freunde der Schifffahrt und Seefahrerromantik. Zur 29. Hanse Sail vom 8. bis 11. August 2019 erwarten die Veranstalter erneut etwa eine Million Gäste in der Hansestadt. Besonderes Interesse ziehen dabei immer wieder die großen Traditionssegler auf sich, die an der Warnow-Mündung festmachen und vielfach auch zum Mitsegeln einladen. Am Dienstag (13.00 Uhr) wollen die Organisatoren in Schwerin das Programm der Hanse Sail vorstellen, die als das mit Abstand größte Volksfest im Nordosten gilt.

von dpa

23. Juli 2019, 06:50 Uhr

Die Liste der bereits angemeldeten Schiffe reicht vom holländischen Schoner «Abel Tasman» über die russische Vier-Mast-Bark «Krusenstern» bis hin zum deutschen Schoner «Zuversicht». Die Veranstalter hoffen auf freundliches Sommerwetter. Im Vorjahr hatte es von brütender Hitze bis zum Gewittersturm, der für eine Unterbrechung der Ausfahrten sorgte, einige Wetterkapriolen gegeben. Dennoch konnten nach Angaben von Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt erneut Tausende Gäste die Angebote zum Mitsegeln nutzen.