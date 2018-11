Hochschulen : Programm für das Jubiläumsjahr der Universität vorgestellt

von dpa

Die Universität Rostock präsentiert am heutigen Montag (9.00 Uhr) ihr Programm für das 600. Jubiläum der Hochschule im kommenden Jahr. Die Universität war 1419 als erste im Ostseeraum gegründet worden. Bedeutende Wissenschaftler haben im Laufe der Jahrhunderte in Rostock studiert, gelehrt oder promoviert: Der dänische Astronom Tycho Brahe, Lehrer von Johannes Kepler, studierte dort ebenso wie die Schriftsteller Fritz Reuter, Erich Kästner und Uwe Johnson. Walter Kempowski lehrte Literatur- und Kulturgeschichte. Der Entdecker von Troja, Heinrich Schliemann, und der Anthroposoph Rudolf Steiner promovierten an der Hochschule. Albert Einstein bekam im Jahr 1919 Ehrendoktorwürde, die ihm der Uni zufolge auch von den Nazis nicht aberkannt wurde. Der bekannteste Absolvent der jüngeren Geschichte dürfte Altbundespräsident Joachim Gauck sein, der in Rostock Theologie studierte.