Gesundheit : Promi-Schlittenhunderennen findet trotz Coronavirus statt

Der Veranstalter und der Landkreis sehen bislang keinen Anhaltspunkt, das Benefiz-Event Baltic Lights am Strand von Heringsdorf abzusagen, denn es gab bis Montagabend keinen Fall von Covid-19 in MV. Das Innenministerium appelliert: «Ruhe bewahren!»

Avatar_prignitzer von dpa

02. März 2020, 18:17 Uhr

Ungeachtet der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland halten die Veranstalter des Promi-Schlittenhunderennens Baltic Lights an dem Event fest, das am Wochenende mit mehreren zehntausend Besuchern auf Usedom stattfinden soll. «Solange es keine behördlichen Auflagen gibt, die ein Umsetzen einer Veranstaltung unter freiem Himmel einschränken oder gar unmöglich machen, wird Baltic Lights wie geplant stattfinden», sagte TV-Schauspieler Till Demtrøder am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Beim fünften Schlittenhunderennen am Strand von Heringsdorf wollen zahlreiche Prominente aus Musik, Fernsehen, Showgeschäft und Sport an den Start gehen. Gemeinsam mit insgesamt 500 Huskys treten sie zu einem Wettkampf zugunsten der Welthungerhilfe an. Zu den Promis gehören nach Angaben der Veranstalter der Sänger HP Baxxter, die Turnerin Magdalena Brzeska, der Schauspieler Thomas Heinze, der Nachrichtensprecher Jan Hofer, der Musiker Joey Kelly, die Schauspielerschwestern Anja und Gerit Kling, Schauspieler Oliver Korittke, Sänger Wolfgang Lippert, Model Mirja du Mont sowie der Boxer Axel Schulz. Zu dem dreitägigen Event vom 6. bis 8. März werden rund 60 000 Besucher erwartet.

Die Behörden im Land bereiten sich unterdessen auf den möglichen Ausbruch von Covid-19 im Nordosten vor - was als eine Frage der Zeit angesehen wird. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde der Verwaltungsstab aktiviert, um wichtige Weichenstellungen für den Fall vorzunehmen, dass jemand in dem Kreis mit dem Coronavirus infiziert werden sollte. Ein Kreissprecher sagte, vor einem Ausbruch müsse zum Beispiel geklärt sein, wer alles bei einer möglichen Schließung einer Kita oder einer Schule ins Boot geholt werden muss.

Das Innenministerium in Schwerin wandte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter an die Bevölkerung und reichte dort die Tipps des Robert-Koch-Instituts (RKI) für richtiges Händewaschen weiter, um Infektionen vorzubeugen. «Und wichtig auch», hieß es dort: «weiterhin Ruhe bewahren». Am Dienstag will Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) das Kabinett über die aktuelle Lage bei Covid-19 in Deutschland und die Vorbereitungen in Mecklenburg-Vorpommern unterrichten. «Unser Land ist gemeinsam mit den Ämtern und medizinischen Einrichtungen auf ein mögliches Ausbruchsgeschehen vorbereitet», sagte er am Montag.

In der Bevölkerung gibt es durchaus Unsicherheit. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), berichtete: «Wir bekommen täglich Dutzende Anrufe von Menschen die wissen wollen, ob sie nur eine einfache Erkältung haben oder ob dies eine Corona-Infektion sein könne.» Bis zum frühen Montagabend gab es laut RKI in zehn der 16 Bundesländer nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.