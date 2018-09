Demonstrationen : Proteste gegen AfD-Demo in Rostock: 3000 Teilnehmer

In Rostock haben am Samstagnachmittag Proteste gegen eine AfD-Demonstration begonnen. Mehr als 3000 Menschen zogen vom zentralen Doberaner Platz in Richtung des Sammelpunkts der AfD-Teilnehmer in der Innenstadt. Dort soll später der AfD-Rechtsaußen und Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sprechen. Die Partei erwartet nach offiziellen Angaben etwa 1000 Teilnehmer.

von dpa

22. September 2018, 15:46 Uhr

Mehrere Bündnisse, Parteien, Gewerkschaften und die Kirchen haben zu Protestkundgebungen aufgerufen - auch zu Sitzblockaden. An einem Kinderfest der Partei die Linke in der Nähe des AfD-Sammelpunkts haben nach Partei-Angaben 250 Menschen teilgenommen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot aus mehreren Bundesländern, Pferdestaffeln und mehreren Wasserwerfern im Einsatz.