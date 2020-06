Prozesse : Prozess gegen Ex-Volkssolidarität-Geschäftsführer

Am Landgericht Rostock werden am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) die Plädoyers im Prozess wegen der Millionenpleite zweier Immobilienfonds erwartet, die unter dem Dach der Volkssolidarität in Mecklenburg-Vorpommern vertrieben wurden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem heute 69-jährigen ehemaligen Geschäftsführer der Fonds schweren Betrug und Insolvenzverschleppung vor. Der Angeklagte soll von Juli 2004 bis Oktober 2005 in 144 Fällen bei Anlegern 1,1 Millionen Euro eingeworben haben, obwohl sich die Fonds bereits in wirtschaftlicher Schieflage befanden. Erst 2009 wurde für die Fonds Insolvenzantrag gestellt. Das Geld war für die Anleger verloren.

09. Juni 2020, 02:21 Uhr

Das Landgericht hatte den Angeklagten bereits 2014 zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Das Urteil wurde aber 2017 vom Bundesgerichtshof wegen Mängeln in der Begründung aufgehoben. Zudem sollte eine Ausdehnung des Tatzeitraums auf die Jahre zwischen 1999 und 2009 geprüft werden. Deshalb musste der Fall erneut verhandelt werden. Der Prozess hatte im Mai 2019 begonnen.