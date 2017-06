Prozesse : Prozess gegen mutmaßlichen Bandenchef fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Mittwoch der Prozess um eine Einbruchserie bei Agrarbetrieben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns fortgesetzt worden. Am dritten Verhandlungstag wollte die Kammer einen der Hauptzeugen anhören. Der Mann gehört zu einer Diebesbande aus Polen, deren mutmaßlicher Anführer derzeit vor Gericht steht. Der Zeuge hatte einen Großteil der Einbrüche im Jahr 2016 in einem abgetrennten Prozess gestanden und dreieinhalb Jahre Haft bekommen. Dem jetzigen 41 Jahre alten Angeklagten wird bandenmäßiger Diebstahl in mindestens 18 Fällen vorgeworfen.