Prozesse : Prozess: Täter soll in Notwehr gehandelt haben

Im neu aufgerollten Prozess um die Tötung eines Mannes mit einer Schreckschusswaffe in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) könnte es eine Wende geben. Wie Verteidiger Henning Köhler am Montag erklärte, liegen dem Landgericht Berichte von Zeuginnen vor, wonach das Opfer bei dem Streit Ende 2015 mit einem Messer auf den Schützen zugelaufen sein soll. Das Messer soll später beseitigt worden sein, was Freunde des Opfers vor Gericht bisher absichtlich verschwiegen hätten. Das Landgericht schloss am Montag die Beweisaufnahme ab. Köhler forderte wegen Notwehr diesmal Freispruch für den 30-jährigen Angeklagten. Der Staatsanwalt blieb bei der Forderung nach siebeneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags.