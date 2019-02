Prozesse : Prozess um Attacken gegen Asylbewerber: Plädoyers geplant

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann aus Afghanistan wegen mehrerer Attacken gegen Asylbewerber in Vorpommern fortgesetzt. Die Strafkammer will unter anderem das psychiatrische Gutachten des 27-jährigen Angeklagten beraten und plant, am Nachmittag die Plädoyers beider Seiten zu hören. Dem Mann werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen in Anklam und Greifswald vorgeworfen.

von dpa

06. Februar 2019, 02:42 Uhr

Der Angeklagte hatte zwei Messerattacken auf einen Syrer und einen Mann aus Sierra Leone vor Gericht zugegeben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Beide Male sollen die Opfer ihn zuvor beschimpft oder ebenfalls angegriffen haben. In einem dritten Fall im Herbst 2018 soll der Mann betrunken Syrer im Stadthafen von Greifswald mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen und einen Mann dabei verletzt haben.

Die Opfer kamen mit leichteren Verletzungen davon, weil andere Menschen rechtzeitig eingriffen, wie ein Video belegte. Dem Angeklagten, der seit 2013 mit einer Unterbrechung in Deutschland ist, droht eine mehrjährige Haftstrafe.