Prozesse : Prozess um Automatensprengungen soll im August beginnen

von dpa

23. Juli 2018, 11:35 Uhr

Acht junge Männer müssen sich vom 20. August an vor dem Rostocker Landgericht für eine Serie von Automatensprengungen verantworten. Die Angeklagten im Alter zwischen 17 und 22 Jahren sollen Ende letzten Jahres mit Böllern insgesamt acht Zigaretten-, Fahrkarten- und Parkautomaten gesprengt haben, teilte das Landgericht am Sonntagabend mit. Innerhalb von knapp sechs Wochen sollen sie so rund 8000 Euro an Bargeld und Zigaretten erbeutet und 240 000 Euro Sachschaden verursacht haben. Mindestens drei der Männer sollen sich zu den Taten verabredet haben, die restlichen hätten sich nur in Einzelfällen beteiligt. Wegen des Alters der Angeklagten werden die Vorwürfe des gemeinschaftlich begangenen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen, schweren Bandendiebstahls, und Diebstahls im besonders schweren Fall vor der Jugendstrafkammer verhandelt. Zwei 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige sitzen den Angaben zufolge seit Februar in Untersuchungshaft.