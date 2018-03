Prozesse : Prozess um Körperverletzungen: Mehrjährige Haft gefordert

von dpa

26. März 2018, 14:06 Uhr

Im Prozess wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzungen gegen einen Mann aus Syrien hat die Staatsanwaltschaft drei Jahre und vier Monate Haftstrafe gefordert. «Der Angeklagte hat mehr als ein halbes Jahr lang massive körperliche Gewalt ausgeübt», sagte Staatsanwältin Sabine Wiggers-Berenbrink am Montag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Der 26-jährige Zuwanderer, der wegen Drogenhandels vorbestraft ist, soll von Mai 2016 bis Oktober 2017 mit einem Teleskopstock bewaffnet Palästinenser in Neubrandenburg attackiert, trotz Hausverbots Wachmänner in Friedland und Bekannte geschlagen und bedroht haben. Dabei gab es mehrere Verletzte. Der Angeklagte hatte einen Teil der Vorwürfe eingeräumt, will sich aber fast immer verteidigt haben.