Prozesse : Prozess um Kündigung von Awo-Geschäftsführer fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg ist der Zivilprozess um Bereicherungsvorwürfe beim Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) fortgesetzt worden. Die Kammer für Handelssachen will entscheiden, ob die fristlose Kündigung von Geschäftsführer Peter Olijnyk im Juni 2016 rechtskonform war und mögliche hohe Schadensersatzansprüche damit entfallen. Der Fall hatte landesweit für Schlagzeilen und eine Untersuchung der Praxis bei allen Kreisverbänden der Awo gesorgt. In Schwerin wurde ein Landtagsuntersuchungsausschuss zur Überprüfung dieser Praxis bei Sozialverbänden eingesetzt.