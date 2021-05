Kriminalität : Prozess um Raubmord an Rentnerin in Friedrichsmoor beginnt

Wegen Raubmordes an einer 66-jährigen Frau in Friedrichsmoor (Landkreis Ludwigslust-Parchim) müssen sich vom heutigen Montag (9.00 Uhr) an zwei junge Männer vor dem Landgericht Schwerin verantworten.

Schwerin | Die 25 und 21 Jahre alten deutschen Angeklagten wollten laut Anklage Anfang Januar dieses Jahres ihre Nachbarin zur Rede stellen, weil sie vermuteten, sie habe vier Tage zuvor wegen eines Vorfalls in dem Mehrfamilienhaus die Polizei gerufen. Nach einem Wortgefecht soll der 25-Jährige die Frau erstochen haben. Gemeinsam sollen die Angeklagten mit dem A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.