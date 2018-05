Prozesse : Prozess um Sicherungsverwahrung wegen Totschlags beginnt

Das Landgericht Neubrandenburg verhandelt von Freitag an über das Schicksal eines Mannes, der Anfang Januar in einer Kleingartenanlage einen Bekannten im Streit erwürgt haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der 51-Jährige dauerhaft in einer psychiatrischen Haftklinik untergebracht werden. Einem Gerichtssprecher zufolge hat ein psychiatrischer Gutachter die Schuldunfähigkeit des Tatverdächtigen festgestellt. Der Mann hatte die Tat bei der Polizei und auch vor dem Haftrichter zugegeben.

von dpa

11. Mai 2018, 02:46 Uhr

Opfer und Beschuldigter sind Spätaussiedler aus Russland, lebten in Neubrandenburg und kannten sich schon länger. Sie sollen wegen der getrennt lebenden Ehefrau des 51-Jährigen in Streit geraten sein. Die tätliche Auseinandersetzung endete für den 36-Jährigen tödlich. Der Tatverdächtige hatte nach dem Vorfall selbst die Rettungskräfte gerufen, die dem Opfer aber nicht mehr helfen konnten. Für die Verhandlung sind zwei Tage angesetzt. Der nächste Termin ist für Montag (14.5.) geplant. Dann wird möglicherweise auch eine Entscheidung verkündet.