Kriminalität : Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begonnen

Vor dem Landgericht Rostock hat am Montag ein Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begonnen. Angeklagt sind drei Männer und eine Frau aus Tschechien, Deutschland und Polen. Sie sollen in den Jahren 2013 bis 2016 fast 4,8 Millionen Euro Energiesteuern hinterzogen haben. Ihnen wird vorgeworfen, selbstgemischte Produkte als energiesteuerfreie Reinigungs- und Schmiermittel deklariert, aber als Kraftstoffe verkauft zu haben. Die Mittel sollen unverdünnt in Dieselmotoren verwendbar gewesen sein. Der Prozess soll mindestens bis November dauern.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 10:39 Uhr