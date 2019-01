Prozesse : Prozess um Unfall mit drei Toten: Plädoyers geplant

von dpa

25. Januar 2019, 02:38 Uhr

Am Amtsgericht Ahrensburg wird am heutigen Freitag der Prozess gegen einen 25-Jährigen fortgesetzt, der für den Unfalltod von drei Männern aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich sein soll. Am zweiten Verhandlungstag sollen ein Gerichtsmediziner und ein technischer Sachverständiger zu möglichen Unfallursachen gehört werden. Außerdem sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung geplant. Dem Hamburger wird vorgeworfen, Ende Januar 2018 unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn 1 in Höhe der Gemeinde Lasbek im Kreis Stormarn ein anderes Auto gerammt zu haben, so dass es sich überschlug. In dem Fahrzeug starben zwei 40-Jährige sowie ein 28 Jahre alter Mann.