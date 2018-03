Prozesse : Prozess um zu Tode gefolterte Frau: Neustart ab Mitte April

Der aufsehenerregende Fall um eine zu Tode gefolterte Frau in Alt Rehse wird ab 17. April neu am Landgericht Neubrandenburg verhandelt. Bis Anfang September seien bisher etwa 20 Verhandlungstermine geplant, wie eine Sprecherin des Landgerichtes am Mittwoch erklärte. Ein 52-Jähriger war vor einem Jahr wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht hatte ihm «verminderte Schuldfähigkeit» attestiert. Der Verteidiger legte Revision ein.

von dpa

28. März 2018, 09:17 Uhr

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben. In einer Neuverhandlung solle der Gesundheitszustand zur Tatzeit und damit genauer geprüft werden, ob der Mann überhaupt schuldfähig war.

Der 52-Jährige hatte die aus Rheinland-Pfalz stammende Frau über das Internet kennengelernt. Die 32-Jährige wurde von ihm im Sommer 2016 im Streit nackt an ein Bett gefesselt und mit einer Peitsche misshandelt, wie er aussagte. Danach bekam die Frau so lange kein Essen und Trinken, dass sie schließlich starb.

Vor Gericht schwieg der Mann weitgehend und lehnte es auch ab, sich psychiatrisch begutachten zu lassen. Die stark verweste Leiche war später bei einem Einsatz wegen Ruhestörung im Haus gefunden worden.