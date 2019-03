Prozesse : Prozess wegen Raubmordes in Schwerin: 24-Jähriger geständig

Wegen des Vorwurfs des Raubmordes muss sich von Donnerstag an ein 24 Jahre alter Mann vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte im September 2018 eine 85-jährige Rentnerin getötet haben, nachdem diese ihn bei einem nächtlichen Einbruch in ihr Haus in Schwerin überrascht hatte. Den Ermittlungen zufolge stieß er sie mehrfach mit dem Gesicht auf den Fußboden und schlug mit einem Hammer auf sie ein.

von dpa

07. März 2019, 01:12 Uhr

Danach sei er mit 150 Euro Bargeld, einer handvoll Schmuck und einem Schließfachschlüssel geflüchtet. Die Frau starb kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Sie wurde am folgenden Morgen von Nachbarn gefunden. Eine Woche nach der Tat hatte sich der 24-Jährige gestellt und laut Polizei gestanden, die Frau getötet zu haben. Den Angaben zufolge war er in das Haus eingebrochen, um mit Hilfe der erhofften Beute seinen Drogenkonsum zu finanzieren.