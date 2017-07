Prozesse : Prozess zu Straftaten-Serie mit Senioren als Opfer begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

In der Zeit von Dezember 2014 bis September 2014 soll der Mann rund 80 000 Euro ergaunert haben. Dem Mitangeklagten wird die Beteiligung an einem Fall vorgeworfen. Ob sich die Männer zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Prozessbeginn am Dienstag offen.

Laut Anklage gelang es dem 39-Jährigen immer wieder, zu älteren Menschen «durch geschickte Gesprächsführung, verbunden mit einer Redeflut», Vertrauen aufzubauen. Geschädigte seien zur Zahlung von angeblichen Gebühren oder Provisionen für erfundene Erbschaften oder Guthaben bei Unternehmen überredet worden, heißt es in der Anklage. In anderen Fällen habe der 39-Jährige EC-Karten gestohlen, PIN-Nummern ausgeforscht und die Konten geplündert.

Gegen ihn liegen insgesamt neun Anklagen vor, Tatorte sind Berlin und Stralsund. Für den Prozess wegen Betrugs, Diebstahls und Urkundenfälschung sind sechs weitere Verhandlungstage geplant.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 16:09 Uhr