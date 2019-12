Kriminalität : Pulverbrief in Behörde: Mitarbeiterin erleidet Schock

Polizei und Feuerwehr mussten anrücken, weil aus einem Brief in einer Behörde in Demmin weißes Pulver rieselte. Eine Mitarbeiterin erleidet einen Schock.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Dezember 2019, 17:10 Uhr

In der Poststelle des Bürgerservicezentrums Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag ein Briefumschlag mit einem weißen Pulver entdeckt worden. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen, wie die Kreisverwaltung in Neubrandenburg mitteilte. Die Behörde blieb wegen des Einsatzes geschlossen, alle Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.

Der ABC-Trupp des Landkreises untersuchte das Pulver und die Postsendung und schätzte sie als unverdächtig ein. Daraufhin wurde das Gebäude wieder freigegeben. Eine 60 Jahre alte Mitarbeiterin der Poststelle, die den Brief geöffnet hatte, erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Krankheitssymptome wurden nach Polizeiangaben nicht festgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.