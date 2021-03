Gesundheit : Quarantäne für rund 200 Studenten in Wismar

Nach dem Bekanntwerden von zwei mit dem Coronavirus infizierten Studenten ist in einem Studentenwohnheim in Wismar inzwischen ein dritter positiver Fall gesichert.

Wismar | Wie ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg am Montag sagte, sollen die knapp 200 in den beiden Gebäuden lebenden Studenten am Dienstag getestet werden. Per Allgemeinverfügung war bereits Ende vergangener Woche eine häusliche Quarantäne bis zum Freitag kommender Woche erlassen worden. Nach Angaben des Kreises hatte am Freitag das positive ...

