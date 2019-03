Fußball : Quartett fällt aus: Hansa Rostock mit Sorgen nach München

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Sonntag (13.00 Uhr) mit einigen personellen Problemen in das Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV 1860 München. Trainer Jens Härtel muss ohne die Mittelfeldspieler Jonas Hildebrandt (Sprunggelenkverletzung), Willi Evseev (Mittelhandbruch) sowie die Stürmer Marco Königs (Mittelfußbruch) und Del-Angelo Williams (Finger-Operation) planen. «Williams und Hildebrandt sind wieder im leichten Training, aber noch keine Option», sagte Härtel am Freitag.

von dpa

01. März 2019, 13:15 Uhr

Die Rostocker haben unter Härtel nach zwei Siegen in Folge zuletzt mit einem 0:2 gegen den SV Meppen wieder einen Rückschlag erlitten. «Fußballerisch wollen wir an die Leistung von Meppen anknüpfen. Natürlich mit einer anderen Effektivität, die man braucht, um Spiele zu gewinnen», gab der Hansa-Coach als Marschroute vor. Der 49-Jährige erwartet «ein altehrwürdiges Stadion, zwei Traditionsmannschaften, tolle Atmosphäre. Es riecht nach Fußball.»

Für Kai Bülow wird die Reise nach München eine in seine fußballerische Vergangenheit. «Im Grünwalder Stadion ist eine gute Stimmung», sagte der Defensivmann den «Norddeutschen Neuesten Nachrichten» Rostock. «1860 agiert defensiv stark und steht kompakt. Sie spielen schnell nach vorn und haben mit Sascha Mölders einen richtigen Knipser dabei», meinte Bülow, der zwischen 2010 bis 2017 insgesamt 170 Zweitliga-Spiele für die «Löwen» bestritt.