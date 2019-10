Verkehr : Radfahrer fordern mehr Platz und Aufmerksamkeit

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) fordert mehr Platz und Aufmerksamkeit für Radfahrer. «Wir wollen sichere Radwege in einem gutem Zustand, denn nur dann werden sie auch benutzt», sagte der ADFC-Landesvorsitzende Horst Krumpen der Deutschen Presse-Agentur.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Oktober 2019, 19:51 Uhr

Der ADFC eröffnete am Freitag eine neue Landesgeschäftsstelle in Schwerin mit einer Kundgebung. Rund 50 Teilnehmer seien gekommen, sagte Krumpen. Ein Fahrrad-Shuttle, der Abgeordnete vom Landtag zur neuen Geschäftsstelle bringen sollte, sei allerdings kaum genutzt worden.

Der ADFC-Vorsitzende forderte mehr Aufmerksamkeit für Radfahrer in der Politik. «Das Fahrrad muss bei allen Entscheidungen mit am Tisch sitzen», sagte er. Der ADFC ist ein gemeinnütziger Verein, der die Interessen von Radfahrern vertritt. In Mecklenburg-Vorpommern hat er nach eigenen Angaben knapp 1400 Mitglieder.