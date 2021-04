Kriminalität : Radlader bei Neustrelitz aufgebrochen: Maschine gestohlen

Unbekannte haben in Sophienhof bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) vier Radlader aufgebrochen und eine Maschine gestohlen.

Kiel | Der Gesamtschaden wird auf mehr als 40 000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Bei drei Radladern, die auf einem Firmengelände standen, scheiterten die Diebe am frühen Donnerstagmorgen an der Zündung. Der gestohlene Hof-Radlader habe eine Heugabel anmontiert. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Region, ob in der Nacht...

