Unfälle : Radler von Auto erfasst und verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

06. Februar 2020, 05:33 Uhr

In Neubrandenburg hat eine Autofahrerin einen Radfahrer übersehen und mit ihrem Wagen erfasst. Der Mann wurde verletzt. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die 43-Jährige zunächst an einem Stoppschild angehalten hatte. Beim Losfahren übersah sie dann aber den Angaben nach den auf dem Radweg fahrenden 69-Jährigen. Der Radler stürzte bei dem Unfall am Mittwochnachmittag und musste von Rettungskräften mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht werden.